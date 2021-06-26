"Представляет, что едет собирать дань": в Киеве таксист размахивал пистолетом из окна машины (видео)

В Киеве водитель такси Uber одной рукой размахивал пистолетом, а другой управлял авто. Инцидент произошел ночью на улице Богатырской.

Об этом сообщает "Киев Оперативный" в Фейсбук.

"Ночью на Богатырской водитель такси Uber на Renault хотел повыпендриваться перед своими кентами и поэтому достал какой-то пистолет. Этим пистолетом он решил попугать других водителей. Один из водителей выложил полицию. Оказалось, что это пневматический пистолет, но заявление на бандита все равно написано", – сказано в сообщении.

На опубликованном видео мужчина демонстрирует пистолет из окна машины. В салоне находились еще пассажиры, но ни один из них не отреагировал.

Кадры нарушения сняли с проезжавшего мимо авто. Другие водители сообщили о "бандите" в полицию, пистолет оказался пневматический, но заявление все равно написали.

Пользователи комментируют видео и предполагают, что "парню нужна помощь, иначе вырастет гангстер". Другие шутят, что водитель "едет на 140-м мерседесе собирать дань с троещенского рынка".

Напомним, как писал "Телеграф", в Киеве мошенники придумали новую схему развода доверчивых горожан, где оказалась замешана столичная власть, которой прикрывались аферисты.