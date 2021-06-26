В Чугуеве под Харьковом пылает рынок, идет эвакуация людей (видео)

В городе Чугуев, что в Харьковской области произошел пожар на рынке.

Кадрами происшествия поделились местные телеграм-каналы.

Согласно данным Харьков Life, возгорание произошло в гаражах, расположенных неподалеку, но вскоре огонь перекинулся и на сам рынок.

ВЕХА сообщает, что площадь пожара составляет более 700 квадратных метров. На его тушение направлены все городские расчеты пожарных, также им на помощь направили семь экипажей из Харькова.

Информации о причинах пожара и о пострадавших не поступало, в настоящее время идет эвакуация людей.

Как сообщалось ранее, на Запад Украины накануне обрушилась непогода со штормом и ливнем. В связи с этим в 9 областях более 800 населенных пунктов остались без электричества, также известно о четырех пострадавших.

Во Львове шторм длился около часа, но за это время ветер успел выкорчевать деревья, а дождь - затопить городские улицы.