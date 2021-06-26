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В Чугуеве под Харьковом пылает рынок, идет эвакуация людей (видео)

В Чугуеве под Харьковом пылает рынок, идет эвакуация людей (видео)
Обновлено 17:23 Сегодня Телеграф Фото: Скриншот

В городе Чугуев, что в Харьковской области произошел пожар на рынке. 

Кадрами происшествия поделились местные телеграм-каналы. 

Согласно данным Харьков Life, возгорание произошло в гаражах, расположенных неподалеку, но вскоре огонь перекинулся и на сам рынок. 

ВЕХА сообщает, что площадь пожара составляет более 700 квадратных метров. На его тушение направлены все городские расчеты пожарных, также им на помощь направили семь экипажей из Харькова. 

Информации о причинах пожара и о пострадавших не поступало, в настоящее время идет эвакуация людей. 

Как сообщалось ранее, на Запад Украины накануне обрушилась непогода со штормом и ливнем. В связи с этим в 9 областях более 800 населенных пунктов остались без электричества, также известно о четырех пострадавших. 

Во Львове шторм длился около часа, но за это время ветер успел выкорчевать деревья, а дождь - затопить городские улицы.

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Геннадий Лубенец
Автор: Геннадий Лубенец Редактор ленты новостей
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Пожар, Харьковская область, Чугуев, ГСЧС.
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