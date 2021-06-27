"Украла 4 года жизни": на Буковине мужчина облил преподавательницу фекалиями из-за диплома сына (видео)

В Черновицкой области, 26 июня в одном из высших учебных заведений Буковины на вручении дипломов отец одного из студентов облил преподавательницу грязью.
Об этом сообщили местные СМИ.
В сети также поделились видео, где отец одного из студентов облил преподавательницу грязью.
На кадрах записи слышны крики мужа: "300 евро тебе дать? Четыре года ребенка мучила! Получи".
Видео инцидента:
В свою очередь преподавательница написала заявление в полицию касательно инцидента с грязью на выпускном.
Об этом сообщили в ГУ Нацполиции области.
По данному делу было открыто уголовное производство по статье 296, часть 2 - "хулиганство".
Напомним, что ранее в Харькове мужчина разоблачил аферистку, которая каждый день просила милостыню под видом пенсионерки.