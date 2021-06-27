Ливень разогнал туристов? Что происходит на пляжах в Одессе

В Одессе после недавнего ливня нешшлось немного людей, которые не испугались сюрпризов природы и вышли на пляжи.

Об этом свидетельствуют кадры, сделанные камерами наблюдения на пляжах курортного города 27 июня.

На фото видно, что людей, вышедших на пляжи не так много.

Такая на данный момент ситуация на пляжах Одессы:

Пляж Ланжерон

Пляж в Лузановке

Пляж Дельфин

10-я станция, пляж Чайка





В Одессе сегодня погода прогнозируется облачная, но без осадков.

Температуры в среднем ожидаются от +22 до +31 градуса.

Напомним, что в ночь на 27 июня в Одессе из-за сильного ливня самолеты, летевшие из Греции и Бельгии не сумели приземлиться и сели в Молдове.