Бывший коп с друзьями избили до полусмерти воришку в Харькове (фото, видео)

В ночь на 28 июня в Харькове полицейский с друзьями избили вора до состояния комы.

Об этом сообщили в местном Телеграм-канале "Труха Харьков".

По предварительным данным, парень украл мобильный телефон у бывшего полицейского из Запорожья. Тот разыскал обидчика и, вместе с друзьями - сотрудником МЧС и китайцем, требовали вернуть телефон (стоимость около 20 000 гривен). Однако, получив отказ, начали избивать пострадавшего и душить его. В результате полученных травм, мужчина попал в кому.

Остальные участники инцидента задержаны.

Кадры с места событий, снятые очевидцами:

Напомним, что в Черновицкой области, 26 июня в одном из высших учебных заведений Буковины на вручении дипломов отец одного из студентов облил преподавательницу грязью.