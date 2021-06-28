Оккупанты объявили о подготовке взрыва в Крыму: подробности

В Крыму задержали 22-летнего Ивана Карташова, который якобы готовил взрыв во время грядущих выборов в Госдуму РФ.

Об этом сообщает Телеграмм-канал Baza.

Подозреваемого в предполагаемом взрыве задержали на днях. В РФ громко заявили, что Иван - анархист, который ненавидел власть. И якобы из-за этого он решил взорвать мост через реку Черную в Инкермане 17-19 сентября во время голосования.

В следкоме РФ также убеждены, что парень собирал реактивы и поражающие элементы для самодельной взрывчатки.

В результате Карташова задержали за терроризм и незаконное приобретение взрывчатых веществ или взрывных устройств. Сейчас парня перевели в психбольницу, где проверят на вменяемость.

Напомним, на оккупированный Крым обрушились дожди, вследствие чего за месяц Ялту затопило дважды.