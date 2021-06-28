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В Запорожье таксист обозвал клиента "обезьяной" и отделался смешным штрафом: детали скандала

В Запорожье таксист обозвал клиента "обезьяной" и отделался смешным штрафом: детали скандала
13:37 Сегодня Телеграф Фото: facebook

В Запорожье таксист Bolt отказался везти темнокожего пассажира и  назвал его "обезьяной". Скандал получил большой резонанс и сейчас водителя наказали.

Об этом 25 июня сообщила жена пострадавшего от слов мужчины Елена Макайя в Фейсбуке.

По словам женщины, суд обязал водителя оплатить штраф в размере 191 гривны и судебные издержки. Несмотря на это она рада, что правосудие восторжествовало в Украине.

"В современном мире невозможно проявление дискриминации, все люди одинаковые, никто не имеет права унижать другого независимо от цвета кожи, вероисповедания и любого другого внешнего отличия", — написала Елена.

Также женщина призвала уважать всех людей в мире не зависимо от их цвета кожи.

Что произошло?

В Запорожье таксист компании Bolt, приехавший на вызов, увидел украинку с темнокожим мужчиной и отказался их везти. Он также употребил оскорбительные слова, мол, "обезьян не возит". В свою очередь таксист свою вину отрицал и сказал, что ничего такого не говорил и его не так поняли. 

Отметим, что муж Елены из Конго и давно приехал учиться в Украину и решил здесь остаться. Он женился на ней более 30 лет назад, но никогда не сталкивался с таким отношением.

Напомним, что ранее в Красноярске на улице Дубровинского произошло ЧП: пассажир такси начал стрельбу по велосипедистам.

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Дмитрий Недилько
Автор: Дмитрий Недилько Редактор ленты новостей
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Запорожье.
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