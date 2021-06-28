Искали 14 часов: в Киеве 5-летний мальчик пропал, катаясь на самокате (фото)

В воскресенье, 27 июня, в Киеве пропал 5-летний мальчик. Утром в понедельник, 28 июня, ребенка удалось отыскать.

Об этом сообщили в полиции Киева.

Так, 27 июня около 18.00 мать ребенка рассказала полиции, что ее сын катался на самокате во дворе дома и исчез. Полицейские немедленно начали поиски ребенка.

Около 8 утра понедельника, 28 июня, мальчика нашли в поле в Голосеевском районе Киева.

"За время поисков с мальчиком ничего плохого не случилось. Ребенка осмотрели медики и вернули родителям", - уточнили в полиции.

Отметим, что первоначально о пропаже мальчика стало известно из соцсетей.

Как сообщал "Телеграф", ранее на Волыни за 4 часа нашли второклассника, который заблудился в лесу и 15 часов ходил по неизвестной местности и даже ночевал возле болота за десять километров от дома.

Также ранее в Ровенской области потерялся 3-летний ребенок, собиравший грибы с отцом. Позже его нашли.