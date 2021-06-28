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"Слуга народа" разъезжал по Одессе в пьяном состоянии: СМИ открыли детали

"Слуга народа" разъезжал по Одессе в пьяном состоянии: СМИ открыли детали
Обновлено 14:28 Сегодня Телеграф

Народного депутата из "Слуги народа" Игоря Васильковского задержали пьяным за рулем в Одессе.

Об этом сообщил Діма Кравчук в Facebook.

"Игорь Васильковский народный депутат Украины 9-го созыва передвигался за рулём крузака по городу Одесса был остановлен сотрудниками полиции и оформлен по ст. 130. Смотрите сами все на фотографиях. Слуги народа нам служат, - написал он. - Сам Гостищев (начальник управления патрульной полиции Одесской области, - Авт.) приезжал, смотрел, что бы все правильно оформили".

Игорь Васильковский задержали

При этом нет точных данных. что в этом инциденте фигурирует именно Васильковский. В то же время, блогер показал фото протокола админнарушениия.

Васильковский

Как сообщает "Обозреватель", полиция действительно задержала мужчину с таким именем и фамилией, и он был нетрезвым за рулем. При этом, как пишут журналисты, в декларации нардепа Toyota Land Cruiser нет, но раньше его якобы уже видели за рулем именно этой машины.

Как сообщал "Телеграф", в среду, 23 июня, самолет из Киева в Ужгород не смог вылететь вовремя якобы из-за того, что нардеп от "Слуги народа" Николай Тищенко снимал видео в аэропорту.

 

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Наталия Гурковская
Автор: Наталия Гурковская Редактор ленты новостей
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Одесса, Задержания, Игорь Васильковский.
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