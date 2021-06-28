"Слава - Украине, г**но - России!": под Днепром в день Конситуции священник отличился гневной тирадой в адрес прихожан УПЦ (видео)

В Днепропетровской области священник Православной церкви Украины (ПЦУ) на концерте в честь 25-летия Конституции Украины публично назвал "дерьмом" прихожан храмов УПЦ.

Соответствующий видеоролик опубликован в Telegram-канале "Инсайдер UA".

Свое поведение священник обосновал существованием "московских попов-сепаратистов", с которыми зачастую общаются жители региона, посещая их проповеди, и добавил, что "переживает за Украину".

"Понятно? Я вам правду говорю. Я больше ни на какие мероприятия не приду. Потому что это дерьмо! Слава Украине, говно России!" — сказал представитель ПЦУ.

При этом имя и сан священника неизвестны. Помимо этого также неизвестно, что именно послужило поводом для таких высказываний.

Как сообщал "Телеграф", в Черновицкой области собрание церковной общины завершилось дракой между двумя священниками.