Скачать
Понедельник, 28.06.2021
COVID-19: КОРОНАВИРУС #БизнесТелеграф #ГордостьУкраины Евро-2020
Конституцию Украины уже не спасти: почему главный закон неэффективен и причем тут Кучма с Морозом
Конституцию Украины уже не спасти: почему главный закон неэффективен и причем тут Кучма с Морозом
Sea Breeze 2021: в чем важность учений в Черном море и как на них отреагирует Путин
Sea Breeze 2021: в чем важность учений в Черном море и как на них отреагирует Путин
"Убийца Конституции": Зеленского в Раде встретили в креативных футболках (фото)
"Убийца Конституции": Зеленского в Раде встретили в креативных футболках (фото)
Рада соберется на внеочередное заседание: названы дата и повестка
Рада соберется на внеочередное заседание: названы дата и повестка

В церкви в Хмельницкой области "отправили в ад" Ленина, Сталина и Гитлера (фото)

В церкви в Хмельницкой области "отправили в ад" Ленина, Сталина и Гитлера (фото)
Обновлено 18:27 Сегодня Телеграф Фото: Главком

В одной из церквей в Хмельницкой области обнаружили любопытную фреску. На изображении классического библейского сюжета Страшного Суда в числе горящих в аду грешников заметили лица фюрера нацистской Германии Адольфа Гитлера, советских диктаторов Иосифа Сталина и Владимира Ленина и ряд других исторических персонажей. 

Об этом сообщает Главком.

Данная фреска находится в церкви в селе Сатанов. 

На подобного рода изображениях по правую руку от Бога находятся праведники, которым будет дарована вечная жизнь, а по левую - грешники, которых ждет геена огненная. 

В числе последних, помимо вышеуказанных лиц, также изображены идеологи коммунизма Карл Маркс и Фридрих Энгельс, политические деятели СССР Яков Свердлов, Феликс Дзержинский, Лаврентий Берия, Надежда Крупская, Лазарь Каганович и другие. 

Также среди грешников можно увидеть и Никиту Хрущева, по приказу которого эта церковь была закрыта и заброшена. 

В 1992 году, когда храм был открыт заново, фреска была восстановлена с ноля. 

Как сообщалось ранее, в Днепропетровской области священник ПЦУ выступил с эмоциональной речью, в которой назвал священников УПЦ МП (РПЦУ) "сепаратистами". 

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий
Геннадий Лубенец
Автор: Геннадий Лубенец Редактор ленты новостей
Просмотры: 685

Все по теме:

Церковь, Хмельницкая область, Адольф Гитлер, Иосиф Сталин, Владимир Ленин.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 "Кремлю отправили скромное послание": что показала история с найденными на улице секретными данными о миссии Defender у Крыма
02 Одного подозрения не хватило: Кива устроил провокацию в День молодежи
03 Шесть дорог в Украине сделают платными: в планах властей увидели попытки создать монополию
04 Умирал на коленях напарника: подробности смерти футболиста в России
05 Хотел побить свой рекорд: выяснились подробности трагедии с бегуном на марафоне во Львове
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
В Черном море начались самые масштабные в истории учения &quot;Си Бриз 2021&quot;
В Черном море начались самые масштабные в истории учения "Си Бриз 2021"
&quot;Велкам в старые, потрепанные дизели&quot;: журналист рассказал, как кондукторы &quot;убивают&quot; новые рельсобусы на Черкасчине
"Велкам в старые, потрепанные дизели": журналист рассказал, как кондукторы "убивают" новые рельсобусы на Черкасчине
&quot;Слуга народа&quot; разъезжал по Одессе в пьяном состоянии: СМИ открыли детали
"Слуга народа" разъезжал по Одессе в пьяном состоянии: СМИ открыли детали
Рэперша Cardi B станет мамой во второй раз
Рэперша Cardi B станет мамой во второй раз
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2021, Телеграф.

Карта сайта Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь