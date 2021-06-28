В церкви в Хмельницкой области "отправили в ад" Ленина, Сталина и Гитлера (фото)

В одной из церквей в Хмельницкой области обнаружили любопытную фреску. На изображении классического библейского сюжета Страшного Суда в числе горящих в аду грешников заметили лица фюрера нацистской Германии Адольфа Гитлера, советских диктаторов Иосифа Сталина и Владимира Ленина и ряд других исторических персонажей.

Об этом сообщает Главком.

Данная фреска находится в церкви в селе Сатанов.

На подобного рода изображениях по правую руку от Бога находятся праведники, которым будет дарована вечная жизнь, а по левую - грешники, которых ждет геена огненная.

В числе последних, помимо вышеуказанных лиц, также изображены идеологи коммунизма Карл Маркс и Фридрих Энгельс, политические деятели СССР Яков Свердлов, Феликс Дзержинский, Лаврентий Берия, Надежда Крупская, Лазарь Каганович и другие.

Также среди грешников можно увидеть и Никиту Хрущева, по приказу которого эта церковь была закрыта и заброшена.

В 1992 году, когда храм был открыт заново, фреска была восстановлена с ноля.

Как сообщалось ранее, в Днепропетровской области священник ПЦУ выступил с эмоциональной речью, в которой назвал священников УПЦ МП (РПЦУ) "сепаратистами".