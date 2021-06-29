От маршрутки остался только корпус: в Харькове на ходу загорелся автобус с пассажирами (фото, видео)

Во вторник, в 8:30 утра, в Харькове на проспекте Жуковского, 3 на ходу вспыхнула маршрутка, в салоне которой находились люди.

Об этом сообщили в облуправлении ГСЧС.

ЧП произошло, когда микроавтобус I-VAN вез людей на конечную станцию в поселке Жуковского. Когда водитель заметил огонь, он затормозил, чтобы выпустить пассажиров, и сам выпрыгнул из кабины транспортного средства.





Очевидцы говорят, что пожарные быстро прибыли на помощь и потушили горящий автобус пеной. Впрочем, маршрутка успела сгореть дотла: остался лишь корпус.

Причину возгорания предстоит выяснить сотрудникам ГСЧС.

Как ранее сообщал "Телеграф", под Киевом на Одесской трассе произошло ДТП с грузовиком, у которого на высокой скорости взорвалось колесо.