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От маршрутки остался только корпус: в Харькове на ходу загорелся автобус с пассажирами (фото, видео)

От маршрутки остался только корпус: в Харькове на ходу загорелся автобус с пассажирами (фото, видео)
10:38 Сегодня Телеграф

Во вторник, в 8:30 утра, в Харькове на проспекте Жуковского, 3 на ходу вспыхнула маршрутка, в салоне которой находились люди.

Об этом сообщили в облуправлении ГСЧС.

ЧП произошло, когда микроавтобус I-VAN вез людей на конечную станцию в поселке Жуковского. Когда водитель заметил огонь, он затормозил, чтобы выпустить пассажиров, и сам выпрыгнул из кабины транспортного средства.


Очевидцы говорят, что пожарные быстро прибыли на помощь и потушили горящий автобус пеной. Впрочем, маршрутка успела сгореть дотла: остался лишь корпус.

Причину возгорания предстоит выяснить сотрудникам ГСЧС.

Как ранее сообщал "Телеграф", под Киевом на Одесской трассе произошло ДТП с грузовиком, у которого на высокой скорости взорвалось колесо.

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Елена Волкова
Автор: Елена Волкова
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Пожар, Харьков, Маршрутка, ГСЧС.
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