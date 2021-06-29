В Киеве произошли жесткие столкновения с полицией из-за гробов у офиса Зеленского (видео)

Во вторник в Киеве на марше SaveФОП, участники которого вышли в поддержку малого бизнеса в Украине, произошли жесткие столкновения с полицией.

По информации Телеграмм-сообществ, активисты в рамках акции ФОПов "Похороны микробизнеса" попытались пронести под Офис президента гробы, символизирующие смерть малого предпринимательства. Однако на Крещатике перформанс остановили копы, пытаясь отнять гробы у активистов. Те оказали сопротивление и произошла драка.

В результате, некоторый реквизит удалось конфисковать, однако активисты перестроили маршрут и направились к Европейской площади. Во главе шествия была крышка от гроба, а активисты скандировали, что происходит "грабеж и вторая Беларусь".

На момент публикации новости протест продолжается, как и локальные потасовки, которые полиция быстро пресекает. Информации о пострадавших нет.





Напомним, в Карабахе вновь начались масштабные протесты.