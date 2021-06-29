На Донбассе подросток "спалился", сообщив копам об убийстве

В Краматорске (Донецкой области) 26 июня 16-летний подросток и его 22-летний подельник убили 40-летнего мужчину и утопили его тело в реке Маячка.

Об этом сообщает Департамент уголовного розыска.

Прибывшие полицейские выловили тело мужчины. Обнаружилось, что на теле мужчины - ножевые ранения брюшной полости.

В полицию о трупе сообщил 16-летний подросток, который как раз и оказался причастен к убийству.

На поиски и задержание другого 22-летнего душегуба полицейские потратили больше времени и ресурсов.

Двум преступникам сообщили о подозрении и избрали меру пресечения - содержание под стражей. По предварительной информации причиной убийства стали разные взгляды юношей и потерпевшего на отдельную ситуацию.

При чем, один из задержанных пояснил, сообщил о трупе, потому что хотел, чтобы погибшего похоронили как человека.

Как сообщал "Телеграф", в субботу, 19 декабря в Славянске возле гаражей по улице Бульварной обнаружили тело мужчины. На место тут же выехали правоохранители, которые по внешним признакам определили, что 56-летнего мужчину задушили.