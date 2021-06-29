В Одесской области маленький мальчик полез в трансформаторную будку и погиб (фото)

В Одесской области во время отдыха на природе пятилетний мальчик залез в трансформаторную будку и сгорел после поражения током.

Об этом сообщает пресс-служба полиции области.

Происшествие произошло в Измаиловском районе.

"Во время отдыха с отцом у озера в одном из сел района, ребенок полез в трансформаторную будку и получил несовместимое с жизнью поражение током", - говорится в сообщении.

По делу открыты производства сразу по трем статьям: умышленное убийство (с отметкой "несчастный случай"), неисполнение родителями обязанностей по присмотру за ребенком и нарушение правил безопасности при работе с повышенной опасностью.

В настоящее время правоохранители выясняют все детали происшествия. В частности то, почему ребенок остался без присмотра родителей и почему трансформаторная будка не была закрыта на замок.

Как сообщалось ранее, в Черкасской области мужчина и две женщины отдыхали у водоема, когда началась гроза. Они решили спрятаться под дерево, забыв о правилах безопасности. В итоге два человека погибли от удара молнии, оставшуюся в живых женщину доставили в больницу.