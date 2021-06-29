Не то, что купаться, а заходить страшно: состояние Днепра близко к экологической катастрофе

По результатам аудита в поверхностных водах Днепра обнаружили 161 загрязнитель. Специалисты оценили состояние реки как катастрофическое.

Об этом сообщает пресс-служба Счетной палаты

Например, в поверхностных водах Днепра обнаружили гербицид атразин, металлы кадмий и никель.

Кроме того, исследования показали значительные превышения содержания синтетических веществ: сельскохозяйственных ядохимикатов, фармацевтических препаратов и веществ, которые используется в парфюмерии - синтетического мускуса, тяжелых металлов: цинка и меди, а также ртути.

Помимо этого, аудиторы пришли к выводу, что цветение Днепра является одной из основных причин массового мора рыбы.

Отмечается, что это угрожает здоровью населения Украины и может привести к экологической катастрофе, а экологическое состояние бассейна Днепра фактически катастрофическое.

Показатели качества воды в реке ухудшаются. Также ситуация ухудшается обмелением.

Как сообщал "Телеграф", ранее большое количество мертвых креветок выбросило на берег Хаджибейского лимана в Одессой области.