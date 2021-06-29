Осколки попали в голову и сердце: врачи спасают раненого на Донбассе добровольца из Беларуси

На Донбассе в понедельник, 28 июня, тяжелые ранения получил доброволец из Беларуси, приехавший помочь Вооруженным силам защищать Украину от российской агрессии.

Об этом пишет пресс-служба благотворительного фонда "Вернись живым".

"Вчера на Донбассе тяжело ранили белорусского добровольца на позывной "Волат". Парень получил осколочные ранения в голову и область сердца", - сказано в сообщении.

Отмечается, что его уже доставили в больницу, где медики борются за его жизнь.

В фонде сообщили, что "Волат" бывший спецназовец и в зоне ООС находился с 2016 года.

Как сообщалось ранее, в понедельник на Донбассе было зафиксировано два случая нарушения режима тишины. Противник применял стрелковое оружие и гранатометы.

Вследствие вражеского огня получил пулевое ранение военнослужащий ВСУ.