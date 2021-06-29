На Донбассе тяжело ранен украинский воин: подробности

За сутки понедельника, 28 июня, в районе проведения операции Объединенных сил на Донбассе было зафиксировано 2 нарушения режима прекращения огня, в результате чего ранение получил один военнослужащий Вооруженных сил Украины.

Об этом сообщается в сводке о ситуации в районе проведения операции Объединенных сил по состоянию на 7.00 29 июня, опубликованной на странице ООС в соцсети Facebook.

Так. вблизи Водяного, что на Приазовье, враг открывал огонь из автоматических станковых и подствольных гранатометов, а также стрелкового оружия.

В направлении населенного пункта Новотошковское противник применил стрелковое оружие.

"Вследствие вражеского огня один военнослужащий из состава Объединенных сил получил пулевое ранение. Воину оперативно оказали домедицинскую помощь и эвакуировали в лечебное учреждение. Состояние здоровья раненого – тяжелое", - говорится в сводке.

По состоянию на 7:00 вторника со стороны российско-оккупационных войск зафиксировано 1 нарушение режима прекращения огня. В частности, у Невельского враг вел огонь из минометов 120-го калибра.

Как сообщалось, 26 июня в районе Песок на Донбассе погиб боец ВСУ, старший солдат 58-й отдельной мотопехотной бригады Андрей Гонар.