Боевики "ЛНР" заложили тротил и боеприпасы прямо в брошенном детском лагере (фото)

Сотрудники СБУ на Донбассе обнаружили еще два тайника с боеприпасами.

Об этом сообщили в пресс-центре СБУ.

С территории заброшенного детского лагеря в Старобельском районе Луганской области правоохранители изъяли 6,5 кг тротила; ручную осколочную гранату и запал к ней; гранатометний выстрел ВОГ-25; патроны для стрелкового оружия.

По данным СБУ, схрон оборудовали главари боевиков во время вооруженного сопротивления силам антитеррористической операции летом 2014 года.

Еще один тайник с боевыми средствами поражения правоохранители обнаружили в подвале многоквартирного дома в центре Северодонецка. Из тайника изъяли ручную противопехотную гранату РГО российского производства и запал к ней; гранаты РГД-5 и запалы к ним; реактивный осветительный сигнальный патрон.

Правоохранители установили местного жителя, который хранил обнаруженные боеприпасы. Решается вопрос об избрании ему меры пресечения.

Как сообщалось, в мае СБУ обнаружила схрон оружия и боеприпасов в центре Киева.