Зарезали и закопали тело в туннеле: Одессу всколыхнуло жестокое убийство (фото)

В Одесской области правоохранители раскрыли убийство 35-летнего мужчины.

Об этом сообщает пресс-служба полиции области.

22 июня в полицию обратилась женщина и заявила об исчезновении сына - жителя одного из сел Одесского района. 35-летний мужчина перестал выходить на связь, телефон не отвечал и на работе он не появлялся.

В результате проведения оперативно-розыскных действий работниками уголовного розыска тело без вести пропавшего было найдено в туннеле одного из бывших заводов г. Одессы. Также были найдены его ценные вещи рядом.

На теле мужчины обнаружено многочисленные ножевые ранение. Злоумышленники не только цинично убили потерпевшего, но и целенаправленно пытались спрятать труп, присыпав его слоем земли. С места преступления скрылись на автомобиле погибшего.

Правоохранителям удалось разоблачить и задержать трех жителей Одессы в возрасте 19-21 лет.

Сейчас задержанные сообщают своих сомнительные мотивы совершения страшного преступления, однако реальные обстоятельства и причины установят следователи во время досудебного следствия.

Напомним, как писал "Телеграф", в Киевской области 21 июня произошел взрыв в жилом доме, как оказалось он был устроен намерено, чтобы скрыть следы убийства.