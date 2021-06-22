Перерезал горло и вырезал сердце: всплыли подробности о причинах пожара и взрыва в многоэтажке под Киевом (фото, видео)

В селе Белогородка в Киевской области 21 июня произошел взрыв в жилом доме, как оказалось он был устроен намерено, чтобы скрыть следы убийства.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на информацию, предоставленную в полиции.

Подозреваемый в убийстве - моряк дальнего плавания - задержан и принимает участие в следственных действиях.

В полиции говорят, что подозреваемый сначала убил свою жертву, а затем облил помещение легковоспламеняющейся жидкостью и поджег ее, чтобы скрыть следы своего преступления.

В настоящее время правоохранители готовят огласить подозрение задержанному по статьям об умышленном убийстве и нанесении ущерба имуществу. Теперь ему грозит до 15 лет лишения свободы.

Глава полиции Киевской области Андрей Небитов добавил, что убитому мужчине 47 лет, он родом из Кременчуга (Полтавская область), ему перерезали горло, нанесли несколько ударов ножом, вырезали сердце и часть легких.

"Злоумышленником является моряк 1978 года, который проживал неподалеку. Известно, что последний имеет семью, но она живет в Севастополе", - написал он.

Как сообщалось ранее, пожар возник на третьем этаже жилого здания, после этого огонь перекинулся и на четвертый и пятый этажи. Всего пострадало 9 человек, трое из них, включая ребенка 2008 года рождения, были госпитализированы.