Взрыв в многоэтажке под Киевом: число пострадавших увеличилось, есть первая жертва (фото, видео)

В Киевской области в селе Белогородка 21 июня произошел взрыв в жилой пятиэтажке, после чего огонь перекинулся еще на два этажа.

Во время инцидента девять человек получили травмы. Из них трое, включая ребенка 2008 года рождения были госпитализированы.

По информации Сегодня, ребенок находится в тяжелом состоянии.

Также, как сообщили изданию в КГГА, во время взрыва погиб мужчина, позже эту же информацию подтвердила пресс-служба ГСЧС.

Сельский голова Белогородки Антон Овсиенко сообщил, что пожар произошел на улице Владимирской, 99.

"По прибытии на место пожара начальник 34-ГПСЧ г. Вишневое объявил сбор сил и средств по повышенному номеру вызова 2. Площадь пожара ориентировочно составляет 650 кв. м. Во время тушения пожара обнаружено 9 пострадавших, три из которых госпитализированы в Боярскую центральную районную больницу", - написал он.

В 16:28 пожар был локализован. Данных о причинах взрыва все еще не поступало.

Как сообщалось ранее, на трассе Одесса-Николаев многотонный грузовик переехал внедорожник и столкнулся с еще одним автомобилем. По предварительным данным, в ДТП погибло два человека, еще двое получили травмы.