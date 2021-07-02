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"Зато украинский учить не нужно": всю суть "русского мира" показали в эпичном видео

"Зато украинский учить не нужно": всю суть "русского мира" показали в эпичном видео
02:14 Сегодня Телеграф

В оккупированной боевиками Макеевке (Донецкая область) местные «коммунальщики» удивили странным ремонтом дороги.

Соответствующее видео в Twitter опубликовал журналист и блогер Денис Казанский.

На кадрах не видно полноценной дороги, а только грязь, которая жижей растеклась по округе.

"Ну что? Спасибо "благодетели" отремонтировали нам дорогу. Привезли мусора, грязи, засыпали в яму. Теперь здесь тонут машины в этом болоте. Просто "шикарный" ремонт дороги! Это что за скотство?" – возмущается автор ролика.

При этом жалобы женщины не вызывают ни капли сочувствия.

"Жители Макеевки благодарят молодую республику за "ремонт дороги". Вся суть ДНР в одном видео", - прокомментировал видео Казанский.

"Зато украинский учить не нужно", "Че хотели, то получили", - поддержали блогера пользователи в комментариях.

Как сообщал "Телеграф", ранее в Макеевке оккупационная администрация предложила предпринимателям перекрасить фасады и вывески торговых объектов в цвета символики террористов "ДНР".

Также в Макеевке произошло массовое отравление водой.

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Наталия Гурковская
Автор: Наталия Гурковская Редактор ленты новостей
Просмотры: 94

Все по теме:

Макеевка, Донбасс, Видео, ДНР, Война на Донбассе, ремонты дороги.
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