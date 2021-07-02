"Зато украинский учить не нужно": всю суть "русского мира" показали в эпичном видео

В оккупированной боевиками Макеевке (Донецкая область) местные «коммунальщики» удивили странным ремонтом дороги.

Соответствующее видео в Twitter опубликовал журналист и блогер Денис Казанский.

На кадрах не видно полноценной дороги, а только грязь, которая жижей растеклась по округе.

"Ну что? Спасибо "благодетели" отремонтировали нам дорогу. Привезли мусора, грязи, засыпали в яму. Теперь здесь тонут машины в этом болоте. Просто "шикарный" ремонт дороги! Это что за скотство?" – возмущается автор ролика.

Жители Макеевки благодарят молодую республику за "ремонт дороги"



Вся суть ДНР в одном видео pic.twitter.com/opNDWcN9C2 — Денис Казанський (@den_kazansky) July 1, 2021

При этом жалобы женщины не вызывают ни капли сочувствия.

"Жители Макеевки благодарят молодую республику за "ремонт дороги". Вся суть ДНР в одном видео", - прокомментировал видео Казанский.

"Зато украинский учить не нужно", "Че хотели, то получили", - поддержали блогера пользователи в комментариях.

Как сообщал "Телеграф", ранее в Макеевке оккупационная администрация предложила предпринимателям перекрасить фасады и вывески торговых объектов в цвета символики террористов "ДНР".

Также в Макеевке произошло массовое отравление водой.