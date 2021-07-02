Сын нардепа-миллионера угодил в серьезную аварию с пострадавшими в Харькове (фото и видео)

Вечером в четверг, 1 июля, в Харькове в аварию попал сын миллионера и экс-регионала Александра Фельдмана, Александр, который в момент ДТП находился за рулем Range Rover.

Об этом сообщается в харьковском сегменте соцсетей.

Вторым участником аварии стал BMW. Столкновение машин произошло на проспекте Науки. Женщину с ребенком, сидевших в BMW, госпитализировали.

Судя по видео, опубликованных в местных пабликах, сын Фельдмана стоит в зеленой футболке, и именно он был за рулем Range Rover.

На одном из роликов видно, то Фельдман-младший уж больно активно жестикулирует и машет руками.

Позже его, как это бывает во всех подобных случаях, повезли на освидетельствование и проверку на наличие алкоголя и запрещенных веществ в крови.

Фельдман не стал скрывать факт аварии, поделившись подробностями аварии в своем Instagram, рассказав о синяке на лице после случившегося. Сын миллионера признался, что специально поехал на освидетельствование, чтобы бы подавить слухи о своем невменяемом состоянии в момент аварии.

Как сообщал "Телеграф", народного депутата из "Слуги народа" Игоря Васильковского задержали пьяным за рулем в Одессе.