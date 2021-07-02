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Задохнулись практически мгновенно: под Одессой мальчик с отцом трагически погибли в колодце (фото)

Задохнулись практически мгновенно: под Одессой мальчик с отцом трагически погибли в колодце (фото)
Обновлено 08:07 Сегодня Телеграф Бессарабия INFORM

Отравились ядовитыми парами от мусора - мужчина и его сын погибли в Белгород-Днестровском районе Одесской области. 1 июля спасатели достали из колодца их тела. Заброшенный колодец находится возле села Казацкое. 

Об этом сообщает Бессарабия INFORM.

Согласно информации первым пропал мальчик 9 лет. Он должен был пригнать домой скот, но не вернулся. Отец ребенка, 49-летний местный житель, искал ребенка самостоятельно. Предполагается, что он сам пытался спасти ребенка, но задохнулся. 

Спасательная операция

Колодец глубиной около 10 метров был наполнен ядовитыми испарениями. Чтобы достать тела погибших, спасателям пришлось использовать специальное оборудование для дыхания. 

Ранее "Телеграф" сообщал, что в Одесской области, в Плахтиевке в колодце задохнулись четверо человек

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Галина Михайлова
Автор: Галина Михайлова
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Трагедия, Колодец, Белгород-Днестровский, задохнулись.
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