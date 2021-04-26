Загадочная смерть четырех человек под Одессой: появилась версия о "спасательной операции" (видео)

Появились подробности жуткой гибели четверых человек - трех мужчин и женщины, тела которых обнаружили 25 апреля в одном из заброшенных колодцев возле Плахтиевки (Одесская область).

ТСН сообщает, что все погибшие - местные жители. Младшему из них было всего 23 года, старшему - 35. Среди погибших также супруги, которых несколько дней искали родные.

Тела молодых людей обнаружил пастух, внимание которого привлекла куртка одного из погибших. Мужчина вызвал полицию и спасателей, которые откачали из колодца воду и вытащили бездыханные тела.

В полиции расследуют гибель молодых людей и назначили экспертизы, однако следов насильственной смерти пока не обнаружили. Одна из основных версий - кто-то из компании попал в колодец, и его друзья пытались помочь, однако выбраться из воды не смог никто.

Напомним, в Одессе, в Суворовском районе очень пьяный водитель грузовика съехал с дороги и влетел в торговый киоск, снеся дорожный знак и ограду.