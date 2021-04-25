Все погибшие были местные: появились фото из села на Одесчине, где нашли четыре трупа в колодце

В воскресенье, 25 апреля, в одном из заброшенных колодцев возле Плахтиевки (Одесская область) нашли тела трех мужчин и женщины.

По данным полиции все четверо являются местными жителями в возрасте от 25 до 35 лет, среди них супружеская пара Бондаренко (1986 и 1988 годов рождения).

Все обстоятельства происшествия устанавливаются.

По данным местного телеграм-канала "Одесса инфо", соседи погибших сообщили, что накануне вечером они что-то праздновали. Трупы нашли случайно после обеда следующего дня. Также в канале утверждают, что смерть была насильственной.

Фотографиями с места происшествия поделился телеграм-канал "Ху**ая Одесса".

Напомним, в Одессе, в Суворовском районе очень пьяный водитель грузовика съехал с дороги и влетел в торговый киоск, снеся дорожный знак и ограду.