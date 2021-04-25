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Все погибшие были местные: появились фото из села на Одесчине, где нашли четыре трупа в колодце

Все погибшие были местные: появились фото из села на Одесчине, где нашли четыре трупа в колодце
Обновлено 15:56 Сегодня Телеграф Фото: Полиция

В воскресенье, 25 апреля, в одном из заброшенных колодцев возле Плахтиевки (Одесская область) нашли тела трех мужчин и женщины

По данным полиции все четверо являются местными жителями в возрасте от 25 до 35 лет, среди них супружеская пара Бондаренко (1986 и 1988 годов рождения). 

Все обстоятельства происшествия устанавливаются.   

По данным местного телеграм-канала "Одесса инфо", соседи погибших сообщили, что накануне вечером они что-то праздновали. Трупы нашли случайно после обеда следующего дня. Также в канале утверждают, что смерть была насильственной. 

Фотографиями с места происшествия поделился телеграм-канал "Ху**ая Одесса". 

Плахтиевка ЧП

Плахтиевка ЧП

Плахтиевка ЧП

Напомним, в Одессе, в Суворовском районе очень пьяный водитель грузовика съехал с дороги и влетел в торговый киоск, снеся дорожный знак и ограду.

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Геннадий Лубенец
Автор: Геннадий Лубенец Редактор ленты новостей
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Одесская область, Нацполиция.
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