В заброшенном колодце под Одессой нашли четыре тела: первые детали ЧП

На Одесчине в одном из заброшенных колодцев нашли сразу четыре трупа. Двое из найденных были местными жителями, другие принадлежали неизвестным.

Об этом в воскресенье 25 апреля сообщил Цензор.НЕТ ссылаясь на источник в правоохранительных органах.

Данный инцидент произошел около полудня на окраине села Плахтиевка Белгород-Днестровского района.

В заброшенном колодце были обнаружены два трупа местных жителей - супругов Бондаренко (1986, 1988 г.р.), вместе с ними также нашли два тела, принадлежавшие неустановленным мужчинам.

Правоохранители устанавливают обстоятельства смерти граждан.

Напомним, 24 апреля в Днепре неизвестный открыл стрельбу по автомобилю Toyota Land Cruiser 200 и смертельно ранил его водителя.

Ранее 20 апреля, под Одессой нашли два трупа женщин, которые пролежали весьма долго.