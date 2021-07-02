В поисках приключений 6-летний мальчик самостоятельно скатался в областной центр

6-летний Илья из Старого села Сумского района самостоятельно приехал в областной центр. Как рассказал малыш, он шел в магазин, сел в автобус, а потом вместе с пассажирами вышел на остановке в городе.

Об этом сообщил официальный Телеграм-канал МВС Украины.

Очутившись в областном центре, мальчик обратился к прохожей, которой рассказал свою историю. Женщина вызвала полицию. Прибывшие патрульные узнали, что адреса мальчик не знает. Зато знает дорогу. Так, правоохранители выяснили что он живет в Старом селе, более чем в 10 км от Сум.

Когда патрульные привезли мальчика домой, оказало, что о его пропаже никто не знал, дома была только старшая сестра. Патрульные связались с мамой ребенка и сообщили о ситуации.

Ранее "Телеграф" писал о мальчике и его отце в Одесской области, которые задохнулись в заброшенном колодце.