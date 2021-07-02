В Херсонской области школа закупила на аукционе 4 сосиски

Учебное заведение в Херсонской области решило закупить несколько сосисок по тендеру.

Как говорится в объявлении в системе Prozorro, закупку проводила школа I-III степеней в селе Кочубеевка.

В аукционе победил единственный его участник ЧП Лесовол Оксана Анатолиевна, теперь ей надо до 31 декабря поставить учебному заведению 0,25 кг сосисок. Если учесть, что вес одной сосиски колеблется от 50 до 70 грамм, то их на 250 грамм должно получится 4-5 штук.

Всего за товар придется выложить 32,18 грн.

Зачем учебное заведение проводило столь странный аукцион неизвестно, равно как непонятно что с этим всем "богатством" теперь будут там делать.

Примечательно, что эта же школа также закупила по другим тендерам 2 кг сока (чуть более двух литров), а также пачку гречки, весом 0,9 кг. Они обошлись в 42,60 и 40,50 грн соответственно. В этих аукционах победила все та же ЧП Лесовол.

Стоит отметить, что в этой школе учится около 200 человек.

Как сообщалось ранее, в Сумской области 6-летний мальчик встал на тропу приключений и в одиночку уехал на автобусе из своего родного села в областной центр.