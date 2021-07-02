"Сантехники бы так не отмечали": выпускники одесской Морской академии массово спрыгнули с причала в море (видео)

Студенты Морской академии в Одессе отпраздновали выпускной массово прыгнув с причала в море.

Кадрами празднования поделились местные телеграм-каналы.

"А на Ланжероне сейчас Морская академия отмечает выпускной. Как водичка интересно", - сказано в сообщении "Новости Одесса".

На кадрах видно, как толпа выпускников под радостные крики прыгает в воду, а после вплавь добирается до берега.

Вместе с тем, некоторые пользователи сети все равно остались недовольными.

Как сообщалось ранее, в Одессе местный "Тирион Ланнистер" вызвал на бой городского мэра Геннадия Труханова, а затем устроил представление с избиением его манекена. Позже он извинился за содеянное, а внимательные пользователи сети указали на то, что его избили.