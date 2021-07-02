"Кто платит за этот цирк?" Одесский Тирион Ланнистер устроил шоу с избиением Труханова

В Одессе появился свой Тирион Ланнистер, который отметился странным поведением и даже завел личную страницу в Facebook.

Так, набравшись смелости мужчина из Одессы, внешне похожий на героя Тириона Ланнистера из "Игры престолов", вызвал на бой мэра города Геннадия Труханова.

Но на этом все не закончилось. Загадочный герой решил показать Труханову, "где его настоящее место – у ног одесситов и с разбитым носом".

"Ланнистеры всегда возвращают свои долги!" – заявил он.

И при этом очень странным показался тот факт, когда 1 июля на странице маленького человека появился ролик с извенениями в адрес Труханова.

Одесские паблики не перестают репостить видео с участием одесского Ланнистера. Там указывают, что причиной резкой смены поведения стало то, что его запугали. Некоторые даже увидели следы побоев. А на его странице всего лишь 25 подписчиков. Этот факт не укрылся от внимательных пользователей.

"Кто платит за этот цирк?" - интересуются в сети.

Как сообщал "Телеграф", мэр Одессы Геннадий Труханов жестко высказался в адрес тех, кому не нравится работа местных коммунальщиков по ликвидации последствий непогоды в городе, напомнив своими фразами бывшего премьер-министра Украины Николая Азарова.