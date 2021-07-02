В ООН подсчитали, сколько людей стали жертвами пыток во время войны на Донбассе

Организация объединенных наций обнародовала доклад, в котором рассказывается о пытках людей во время войны на Донбассе.

С отчетом можно ознакомиться на сайте Управления верховного комиссара ООН по правам человека (УВКПЧ).

В отчете подчеркивается, что в данных не указаны случаи пыток, имевших место в оккупированном Крыму, после его захвата Россией.

По данным ООН за все время конфликта было задержано от 7900 до 8700 человек. По обе стороны было зафиксировано около 4000 случаев пыток.

Из них 2,5 тысячи со стороны оккупантов.

Сначала к этому были причастны члены незаконных вооруженных формирований, а затем и т.н. "министерства".

По информации ООН, случаи пыток в начале войны были обнаружены также со стороны СБУ и добробатов.

При этом, большинство задержаний (около 60%) произошли в 2014-15 годах.

ООН призвала украинские власти расследовать случаи пыток, а боевиков ОРДЛО придерживаться международных правил относительно прав человека.

Как сообщалось ранее, в Старобельском районе Луганской области на территории заброшенного детского лагеря был обнаружен схрон со взрывчаткой и боеприпасами боевиков.