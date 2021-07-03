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Звал майора СБУ и хотел перегрызть вены: в Харькове неадекват заблокировал поезда на вокзале (фото, видео)

Звал майора СБУ и хотел перегрызть вены: в Харькове неадекват заблокировал поезда на вокзале (фото, видео)
Обновлено 14:07 Сегодня Телеграф фото: полиция Харьковской области

Утром в субботу, 3 июля, в Харькове мужчина остановил движение железнодорожного транспорта после того, как поссорился с продавцом магазина и залез на крышу железнодорожной платформы, откуда начал кричать во все горло.

Об этом сообщает пресс-служба полиции Харьковской области.

Около пяти утра 30-летний мужчина поссорился с женщиной-продавцом магазина и палкой ударил женщину по руке. После этого залез на платформу.

На место тут же выехали правоохранители. Из-за дебошира на одном из путей движение железнодорожного транспорта было остановлено.

На месте полицейские выяснили, что 30-летний мужчина неоднократно судим за кражи, отбывал длительный срок наказания и накануне был освобожден условно-досрочно.

"Требую майора ГБР или СБУ!" - кричал рецидивист.

Как рассказали в Telegram-канале "ТРУХА Харьков", помимо нападения на продавщицу, рецидивист порезал себе вены шифером, сломал фонарь, пытался перерезать себе горло, потом хотел на другой руке перегрызть вены.

"Но увидел, что такая провокация на полицейских не действует, сбежал в сторону поездов", - рассказали в Telegram-канале.

В итоге после длительных переговоров начальник отдела полиции уговорил мужчину спуститься с крыши. Движение электротранспорта удалось восстановить только через три часа.

Как сообщал "Телеграф", ранее в Харькове на вокзале обнаружили труп мужчины.

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Наталия Гурковская
Автор: Наталия Гурковская Редактор ленты новостей
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Харьков, Видео, Фото, Рецидивисты.
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