В Харькове на вокзале обнаружили труп мужчины (фото)

На железнодорожном вокзале в Харькове лежит труп.

Об этом сообщают в местных Telegram-каналах.

Как оказалось, мужчине, внешне опрятно одетому, стало плохо на жаре. На месте – полиция.

Как рассказали правоохранители, вызов поступил в 13:43, мужчине 65 лет. Прибывшие на место медики констатировали смерть мужчины.

"Люди, будьте аккуратно и не выходите на солнцепек без необходимости. Пейте воду и носите панамку", - советуют в Telegram.

Как сообщал "Телеграф", в Херсоне во время патрулирования акватории Днепра, между вторым и третьим затонами, напротив гостиницы "Фрегат", сотрудники водной полиции обнаружили тело молодого человека.

Также в нерубайских катакомбах под Одессой в воскресенье, 14 марта, нашли тело 26-летнего парня.