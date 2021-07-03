В Днепре неизвестные напали на журналистов двух телеканалов: подробности и фото

Вечером в пятницу, 2 июля, в Днепре неизвестные напали на две съемочные группы телеканалов D1 и ОТВ во врем съемок сюжета про демонтаж рекламных конструкций, в результате чего пострадали два оператора.

Об этом сообщил в Facebook глава Национального союза журналистов (НСЖУ) Сергей Томиленко.

"На нас набросились люди без опознавательных знаков, выбили у меня из рук телефон, оператора повалили и начали бить, - цитирует он слова шеф-редактора телеканала "ОТВ" Виктория Соколенко. - Оператору Игорю Гутнику били по голове, по глазам, по ребрам. После падения коллеги ему повредили телекамеру - от нее оторвали маленький экран".

Также о жестоком избиении своего оператора сообщает и телеканал D1. После избиения у мужчины врачи определили черепно-мозговую травму. Его госпитализировали в областную клиническую больницу им. Мечникова.

По словам очевидцев, нападавшие сознательно атаковали журналистов и повреждали оборудование, пытаясь изъять отснятый материал.

Как уточнили в полиции, по факту нападения в Днепре на журналистов задержаны пять человек.

Как сообщал "Телеграф", ранее бывший сценарист студии "Квартал 95", а ныне народный депутат из фракции "Слуга народа" Александр Кабанов решил "оригинально" высказать все, что пришло ему на ум по поводу парламентских фотокорреспондентов, а также их деятельности, а когда от него потребовали извинений, начал угрожать и нарвался на "слив" своих сомнительных действий.