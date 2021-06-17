Ставший нардепом "кварталовец" оскорбил парламентских фотокорреспондентов: в сеть попала переписка

Бывший сценарист студии "Квартал 95", а ныне народный депутат из фракции "Слуга народа" Александр Кабанов решил "оригинально" высказать все, что пришло ему на ум по поводу парламентских фотокорреспондентов, а также их деятельности, а когда от него потребовали извинений, начал угрожать и нарвался на "слив" своих сомнительных действий.

Об этом сообщает в четверг, 17 июня, Telegram-канал "Через плечо", специализирующийся на освещении депутатских секретных чатов, договоренностей и т.д.

В частности, Кабанов в переписке с некоей "Яной" в своем телефоне, то ли предположил, то ли заметил, что на него обратили внимание фотокорреспонденты, и решил "прикольнуться" над ними, начав с довольно безобидной фразы "Прикинь, фотографы, оказывается бухают прямо на балконе (ложа для прессы – ред.)", однако не удовлетворился этим и перешел на откровенные оскорбления:

Редакция Telegram-канала предложила нардепу в течение двух часов каким-либо образом извиниться перед парламентскими журналистами, однако встретила решительный отпор депутата.

В частности, он начал угрожать журналистам главой СБУ Иваном Бакановым и уголовным преследованием за то, что они, дескать, "вмешиваются в деятельность государственного деятеля".

На это редакция Telegram-канала ответила следующее: "Вы не государственный деятель, Александр, вы аферист подделывающий-покупающий экспертизы и осуществляющий незаконную, негласную слежку за бизнес-конкурентами. И через час мы это начнём доказывать документально. Не забудьте рассказать о ваших махинациях Баканову, когда будете писать заявление по 344 ККУ".

После этого на канале "начали обещанную ранее серию публикаций, которые раскрывают аморальную сущность депутата".

Согласно официальным данным, в парламенте Кабанов состоит в комитете по вопросам гуманитарной и информационной политики.

По данным СМИ, в Киеве Кабанов с женой живут в квартире Бориса Шефира – брата первого помощника президента Зеленского Сергея Шефира. Братья Шефиры являются одними из основателей и совладельцев "Квартала 95" и давними друзьями Зеленского.

Ранее фотокорреспондент "Телеграфа" Ян Доброносов заснял, как депутаты голосовали за закон Зеленского про наказание за ложь в декларациях.