Строго по методичке: как депутаты голосовали за закон Зеленского про наказание за ложь в декларациях (фото)

Верховная Рада на заседании конституционным большинством проголосовала за президентский законопроект, предусматривающий лишение свободы за предоставление недостоверной информации в декларациях о доходах и имуществе.

Законодательную инициативу президента Владимира Зеленского поддержали 334 народных депутатов. Как и писал ранее "Телеграф", свои голоса "за" дали фракции "Голос", "Евросолидарность" и естественно, больше всего голосов дало монобольшинство – фракция партии "Слуга народа", – 219 (из 243 официально состоящих во фракции депутатов).

При этом такая поддержка среди "зеленых" депутатов по поводу этого законопроекта возникла далеко не случайно: парламентарии перед голосованием получили "просьбу" поддержать законопроект, так как "4651 (номер законопроекта - ред.) VIP Президентский…".

Фото: Ян Доброносов, "Телеграф"

Соответствующую "просьбу" получил, видимо, в общем чате, нардеп от "Слуги народа" Роман Бабий, который, как и ряд ответивших положительно (отправивших сообщение "+") его коллег, поддержал президентский законопроект, что удалось зафиксировать фотокорреспонденту "Телеграфа" в зале заседаний.

Как сообщалось, 3 июня Верховная Рада проголосовала за называемый "налог на Google", который предлагает облагать налогом на добавленную стоимость (НДС) иностранные IT-компании, которые предоставляют электронные услуги физическим лицам.