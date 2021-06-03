В Украине ужесточают наказание за недостоверное декларирование вплоть до тюрьмы: подробности

Верховная Рада на заседании в четверг, 3 июня, проголосовала во втором чтении и в целом за президентский законопроект, предусматривающий лишение свободы за предоставление недостоверной информации в декларациях о доходах и имуществе.

За законопроект №4651 в четверг проголосовали 334 народных депутата.

Согласно закону, за умышленное ложное декларирование госслужащего или другое лицо, обязанное подавать декларацию, могут наказать штрафом, общественными работами или ограничением свободы до 2-х лет, если несоответствие составит от 1,1 млн грн до 4,5 млн грн.

Если несоответствие превысит 4,5 млн грн, правонарушителю может грозить лишение свободы на срок до 2-х лет.

За умышленное непредоставление декларации дополнительно к штрафам и общественным работам предусмотрено наказание в виде заключения до 2-х лет.

Согласно законодательству, для вступления закона в силу его должен подписать президент Украины.

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