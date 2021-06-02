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За ложь в декларациях - в тюрьму: удастся ли Зеленскому протянуть новый закон через Раду

За ложь в декларациях - в тюрьму: удастся ли Зеленскому протянуть новый закон через Раду
18:04 Сегодня Телеграф

Верховная Рада уже в четверг, 3 июня, может вернуть уголовную ответственность за недостоверные сведения в декларациях политиков и чиновников, которую Конституционный суд отменил в конце 2020 года, тем самым, фактически спровоцировав дальнейшее конституционный кризис. Сейчас президентский законопроект готовят ко второму чтению, однако к нему остаются замечания, которые, как и нежелание многих депутатов наказывать самих себя, могут помешать принятию этой инициативы. Подробнее о ситуации в материале «Телеграфа».

В октябре 2020 года на закрытом заседании Конституционного суда, судьи признали не соответствующими Конституции несколько положений, в том числе и статью УПК 366-1 (недостоверное декларирование), тем самым удовлетворив иск части народных депутатов, в основном из фракции «Оппозиционная платформа - За жизнь» и отменив уголовную ответственность за недостоверное декларирование, оставив при этом дисциплинарную и административную.

После такого поступка КСУ перед Украиной возникла угроза потерять поддержку МВФ, Всемирного банка, и даже говорили об угрозе потери безвизового режима с ЕС. Кризис удалось приглушить, когда в декабре Верховная рада проголосовала за законопроект № 4460-д, который был компромиссным между президентским законопроектом и проектом закона, наработанным рабочей группой в парламенте. После долгих споров, депутаты вернули штрафы и ограничения свободы за недостоверное декларирование, но не лишения свободы. Тогда нардепы пообещали вернуться к этому вопросу позже.

За время, прошедшее с момента решения КСУ, как говорят в Национальном агентстве по предотвращению коррупции, они потеряли 10 тысяч дел, касающихся неподачи декларации, и 3400 дел, касающихся фактов сокрытия имущества публичными лицами. Например, фигурантами таких дел могли быть экс-нардепы Игорь Кононенко, Андрей Лозовой, экс-глава КСУ Александр Тупицкий, мэр Одессы Геннадий Труханов. То есть, благодаря решению Конституционного суда, эти люди уже смогли избежать ответственности. Новый закон, проголосованный в декабре, например не считает тяжким преступлением сокрытие имущества в 4 млн гривен - это цена одного элитного автомобиля.

Игорь Кононенко

После давления западных партнеров, президент Зеленский в январе 2021 подал новый законопроект №4651, который возвращает не просто ограничение свободы, но и лишение свободы сроком до двух лет. Им предлагается установить уголовную ответственность за умышленное внесение субъектом декларирования заведомо недостоверных сведений в декларации, если они отличаются от достоверных на сумму от 500 прожиточных минимумов для трудоспособных лиц. В апреле законопроект проголосовали в первом чтении, теперь, как обещают в «Слуге народа», его поставят на голосование уже в этот четверг, 3 мая.

«Ничего нового не делается, просто восстанавливается справедливость после позорного решения КСУ. Практика показывает, что украинские чиновники, все те, кто должен декларироваться - не боятся никакой ответственности, кроме уголовной, а именно, лишения свободы, а не ее ограничения, и именно эта норма и была отменена. Сотни людей из-за этого избежали ответственности, дела просто рассыпались в судах, или еще до суда. Президент еще осенью предлагал восстановить уголовную ответственность, но парламент не пошел на такой шаг. Нардепы аргументировали это тем, что это очень сильное наказание с точки зрения международного права, за такое нарушение. Но для Украины другие методы просто не работают», - комментирует изданию заместитель председателя комитета по антикоррупционной политике, нардеп от «Слуги народа» Елена Мошенец.

Елена Мошенец

По ее словам, подавляющее количество "слуг" поддерживает законопроект ко второму чтению. "Большинство поддерживает возвращение уголовной ответственности, как и фракции "Голос" и "Европейской солидарности", - отметила Мошенец.

В «Голосе» отметили, что будут поддерживать документ, но спрогнозировали ему проблемы при голосовании в зале. «В декабре мы договорились, что голосуем консенсус, чтобы потом доработать законопроект. Потому что некоторые из фракций, в частности ОПЗЖ, "За будущее», не соглашались возвращать лишения свободы. Поэтому президент уже потом подал новый законопроект, где возвращается заключение как за ложь в декларациях в особо крупных размерах, так и за их непредставление. Наша фракция голосует "за", но трудности в сессионном зале в него будут», - комментирует нардеп Андрей Осадчук.

Не под запись несколько депутатов из «Слуги народа» сказали, что где-то до 30 депутатов во фракции не поддерживает этот законопроект.

«Им явно есть что терять, но в открытую против президентского законопроекта идти никто не будет. Потому что это и репутация и затем начнутся вопросы по ОП к заместителям руководителя фракции, почему не поддержал тот или иной депутат. Никто ругать не будет, но вопросы начнутся, а это никому не нужно. Те, кто не хочет голосовать, просто выйдут из зала, но воздерживаться не будут. Когда президент приходил к нам на фракции по ситуации с КСУ, и достаточно жестко разговаривал, никто тогда с ним не спорил, не будут и сейчас», - говорит собеседник.

КСУ

Кроме политических оговорок и нежелания декларировать свое состояние, депутаты офрекордз говорят и о некоторых технических проблем, которые уже никто не собирается исправлять.

«Например, за различные проступки может угрожать одна мера наказания - тюрьма. То есть если просто не успел подать декларацию или есть какая-то канцелярская техническая ошибка, то будет уже решать сам суд, кому давать заключения, а кому штраф. Вот поэтому некоторые депутаты также сомневаются, потому что все хорошо знают наши суды. Но менять это уже сейчас никто не будет, ни до четверга, ни вообще, ведь это репутация. Теперь все коррупционеры должны бояться», - отметил внефракционный депутат не под запись.

Есть предостережения и в Венецианской комиссии, в частности, там обеспокоены тем, что предлагаемое ужесточение санкций будет применено только к следующему циклу декларирования то есть с 1 апреля 2022 года, и там предложили свой вариант развития.

«Принцип неретроактивности (запрета обратной силы закона во времени) не мешает законодателю требовать от публичных служащих представление дополнительной имущественной декларации в соответствии с новыми правилами позже в этом же году (или подтверждение действительности уже поданной декларации). Новые положения Уголовного кодекса могут быть применены к этим "дополнительным" декларациям".

Однако, будут ли депутаты прислушиваться к этому предложению, спрогнозировать сложно, учитывая и то, что адептов затягивания или блокирования рассмотрения этого документа в сессионном зале хватает. Но желание получать транши МВФ и не подвергаться критике западных партнеров может сделать свое дело. Тем более, что в НАПК очень ждут принятия во втором чтении, чтобы открыть дела против многих украинских коррупционеров.

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Юлия Забелина
Автор: Юлия Забелина
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Все по теме:

Верховная Рада, Конституционный Суд, КСУ, Декларирование, Владимир Зеленский, Слуга народа, НАПК.
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