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"Да это ж пи**ец": боевика "ДНР" насмешило собственное "официальное заявление" на пресс-конференции (видео)

"Да это ж пи**ец": боевика "ДНР" насмешило собственное "официальное заявление" на пресс-конференции (видео)
06:29 Сегодня Телеграф Фото: Скриншот

Размах дезинформационной кампании в ОРДЛО, видимо, достиг таких пределов, что даже сами боевики не могут скрыть свое удивление. 

На кадрах, предоставленных представителем Украины в ТКГ Денисом Казанским, показано, как отреагировал на информацию для пресс-конференции заместитель т.н. "министра информации ДНР" Руслан Баклан (иногда представляющийся под именем Даниил Безсонов). 

На видеозаписи видно, что тот, прочитав что-то из листа, который он держит в руках, начинает смеяться. 

"Б*я, да это ж пи**ец", - резюмировал он. 

"Заместитель министра информации ДНР" Даниил Безсонов не может удержаться и сам угорает от той дичи, которую ему дают озвучивать на пресс-конференции", - подписал видео Казанский. 

На запись отреагировали и пользователи сети. 

Как сообщалось ранее, бывший т.н. "министр обороны" боевиков "ДНР" Игорь Гиркин (Стрелков) рассказал, что на самом деле из себя представляют т.н. "республики" на оккупированных территориях Донбасса.

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Геннадий Лубенец
Автор: Геннадий Лубенец Редактор ленты новостей
Просмотры: 453

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Донбасс, Денис Казанский, ОРДЛО.
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