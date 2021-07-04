"Да это ж пи**ец": боевика "ДНР" насмешило собственное "официальное заявление" на пресс-конференции (видео)

Размах дезинформационной кампании в ОРДЛО, видимо, достиг таких пределов, что даже сами боевики не могут скрыть свое удивление.

На кадрах, предоставленных представителем Украины в ТКГ Денисом Казанским, показано, как отреагировал на информацию для пресс-конференции заместитель т.н. "министра информации ДНР" Руслан Баклан (иногда представляющийся под именем Даниил Безсонов).

На видеозаписи видно, что тот, прочитав что-то из листа, который он держит в руках, начинает смеяться.

"Б*я, да это ж пи**ец", - резюмировал он.

"Заместитель министра информации ДНР" Даниил Безсонов не может удержаться и сам угорает от той дичи, которую ему дают озвучивать на пресс-конференции", - подписал видео Казанский.

«Заместитель министра информации ДНР» Даниил Безсонов не может удержаться и сам угорает от той дичи, которую ему дают озвучивать на пресс-конференции. Видимо, вся верхушка ЛДНР вот так вот ржёт за кадром над лохами, которые 7 лет слушают про «борьбу с фашизмом» pic.twitter.com/HvDqv7dtuD — Денис Казанський (@den_kazansky) July 3, 2021

На запись отреагировали и пользователи сети.

Как сообщалось ранее, бывший т.н. "министр обороны" боевиков "ДНР" Игорь Гиркин (Стрелков) рассказал, что на самом деле из себя представляют т.н. "республики" на оккупированных территориях Донбасса.