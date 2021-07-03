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Будущий полицейский сделал предложение своей девушке прямо на выпускной церемонии (видео)

Будущий полицейский сделал предложение своей девушке прямо на выпускной церемонии (видео)
Обновлено 20:29 Сегодня Телеграф Фото: Фейсбук

В Одесском университете внутренних дел в субботу, 3 июля, состоялся торжественный выпуск полицейских и посвящение их в ряды правоохранителей.

Как сообщает пресс-служба университета, прямо во время церемонии выпускник факультета подготовки специалистов для органов досудебного расследования Вадим Бурбан сделал предложение своей девушке и та без колебаний ответила согласием. 

"Желаем счастливой паре счастья, безграничной любви, взаимопонимания и взаимоуважения! Ведь сегодня, кроме освоения заветной профессии, они становятся на шаг ближе к созданию собственной семьи", - говорится в сообщении университета.

Выпуск Одесского университета МВД

Выпуск Одесского университета МВД

Кадрами поделился ректор университета и бывший первый заместитель главы Нацполиции Украины Вячеслав Аброськин в Фейсбук. 

"Во время торжеств бывает и вот так, жизнь", - написал он. 

Как сообщалось ранее, в пятницу, 2 июля, студенты Морской академии в Одессе отпраздновали выпускной массово прыгнув с причала в море.

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Геннадий Лубенец
Автор: Геннадий Лубенец Редактор ленты новостей
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Одесса, Полиция, МВД.
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