Будущий полицейский сделал предложение своей девушке прямо на выпускной церемонии (видео)

В Одесском университете внутренних дел в субботу, 3 июля, состоялся торжественный выпуск полицейских и посвящение их в ряды правоохранителей.

Как сообщает пресс-служба университета, прямо во время церемонии выпускник факультета подготовки специалистов для органов досудебного расследования Вадим Бурбан сделал предложение своей девушке и та без колебаний ответила согласием.

"Желаем счастливой паре счастья, безграничной любви, взаимопонимания и взаимоуважения! Ведь сегодня, кроме освоения заветной профессии, они становятся на шаг ближе к созданию собственной семьи", - говорится в сообщении университета.

Кадрами поделился ректор университета и бывший первый заместитель главы Нацполиции Украины Вячеслав Аброськин в Фейсбук.

"Во время торжеств бывает и вот так, жизнь", - написал он.

Как сообщалось ранее, в пятницу, 2 июля, студенты Морской академии в Одессе отпраздновали выпускной массово прыгнув с причала в море.