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В Днепре женщина застряла в тестомешалке (фото)

В Днепре женщина застряла в тестомешалке (фото)
12:24 Сегодня Телеграф иллюстративное фото

В Днепре женщина попала в ловушку машины для смешивания теста. Рука потерпевшей застряла в аппарате и женщина никак не могла её достать. На помощь пришли спасатели.

Об этом сообщают в пресс-службе ГУ ГСЧС Украины в Днепровской области.

Согласно информации, случай произошел 3 июля на улице Инженерной Шевченковского района города Днепр. 

43-летняя женщина работала с аппаратом для смешивания теста, и во время этого её рука застряла в тестомешалке.

Спасатели приехали на вызов и с помощью электроножниц освободили руку женщины. После этого потерпевшую передали медикам городской клинической больнице №16 для дальнейшей госпитализации. 

Как сообщалось, в Полтавской области 6-летний мальчик проткнул шею металлическим стулом.

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Иванка Гамчук
Автор: Иванка Гамчук
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Днепр, ГСЧС, Тестомешалка, Застряла.
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