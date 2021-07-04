В Днепре женщина застряла в тестомешалке (фото)

В Днепре женщина попала в ловушку машины для смешивания теста. Рука потерпевшей застряла в аппарате и женщина никак не могла её достать. На помощь пришли спасатели.

Об этом сообщают в пресс-службе ГУ ГСЧС Украины в Днепровской области.

Согласно информации, случай произошел 3 июля на улице Инженерной Шевченковского района города Днепр.

43-летняя женщина работала с аппаратом для смешивания теста, и во время этого её рука застряла в тестомешалке.

Спасатели приехали на вызов и с помощью электроножниц освободили руку женщины. После этого потерпевшую передали медикам городской клинической больнице №16 для дальнейшей госпитализации.

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