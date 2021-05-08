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На Полтавщине ребенок игрался во дворе и проткнул себе шею ножкой стула (фото)

На Полтавщине ребенок игрался во дворе и проткнул себе шею ножкой стула (фото)
Обновлено 17:39 Сегодня Телеграф

В Полтавской области 6-летний ребенок проткнул шею металлическим стулом. 

Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС в Фейсбук. 

"7 мая полтавские спасатели срезали металлическую конструкцию, находилась в шее 6-ти летнего ребенка", - говорится в сообщении. 

После того, как основная часть стула была срезана, малыша передали врачам для последующего извлечения оставшегося куска металла из шеи. 

Родители заявили, что ребенок играл во дворе, а затем поскользнулся, упал и наткнулся на перевернутый вверх-ножками стул. 

О состоянии пострадавшего не сообщается, но спасатели призвали родителей более внимательно относится к играм своего чада. 

Как сообщалось ранее, в Днепре грабитель ворвался в частный дом и сильно избил 13-летнего мальчика, пока его мама отошла в магазин.

Позже стало известно, что злоумышленник был задержан

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Геннадий Лубенец
Автор: Геннадий Лубенец Редактор ленты новостей
Просмотры: 159

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Дети, Полтавская область, ГСЧС.
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