На Полтавщине ребенок игрался во дворе и проткнул себе шею ножкой стула (фото)

В Полтавской области 6-летний ребенок проткнул шею металлическим стулом.

Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС в Фейсбук.

"7 мая полтавские спасатели срезали металлическую конструкцию, находилась в шее 6-ти летнего ребенка", - говорится в сообщении.

После того, как основная часть стула была срезана, малыша передали врачам для последующего извлечения оставшегося куска металла из шеи.

Родители заявили, что ребенок играл во дворе, а затем поскользнулся, упал и наткнулся на перевернутый вверх-ножками стул.

О состоянии пострадавшего не сообщается, но спасатели призвали родителей более внимательно относится к играм своего чада.

Как сообщалось ранее, в Днепре грабитель ворвался в частный дом и сильно избил 13-летнего мальчика, пока его мама отошла в магазин.

Позже стало известно, что злоумышленник был задержан.