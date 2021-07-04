Переполненный людьми бусик врезался в дерево: погибла женщина, еще шесть человек пострадали на Житомирщине(фото)

В Житомирской области, ночью 4 июля, произошло ДТП, в котором погиб один человек и ещё шесть получили травмы различной степени тяжести.

Об этом в воскресенье сообщает областное управление Госслужбы с чрезвычайных ситуаций.

Авария произошла в 02:36 ночи возле села Белая Криница на территории Городоцкой объединённой общины. По пока неустановленной причине водитель съехал с дорожного полотна и врезался в дерево.

Вследствие столкновения один человек - пассажирка автомобиля, - погибла, ещё пять пассажиров и водитель - получили травмы.

В результате столкновения деформировалась дверь автомобиля, которая прижала водителя. Освободили пострадавшего прибывшие на место ЧП спасатели.

Также работники ГСЧС достали из поврежденного автомобиля тело погибшей женщины.

Всех шестерых пострадавших госпитализировали.

Как сообщалось, в Одессе водитель BMW пытался обогнать бензовоз и устроил лобовое столкновение.