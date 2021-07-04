Скачать
Воскресенье, 04.07.2021
COVID-19: КОРОНАВИРУС #БизнесТелеграф #ГордостьУкраины Евро-2020
Спасибо, Шевченко: почему нам стоит гордиться нашей сборной
Спасибо, Шевченко: почему нам стоит гордиться нашей сборной
Туристам без прививок и ПЦР в Европе не рады: куда можно поехать украинцам в ЕС
Туристам без прививок и ПЦР в Европе не рады: куда можно поехать украинцам в ЕС
Скандального "слугу народа" Брагара подозревают в вождении под наркотиками (фото, видео)
Скандального "слугу народа" Брагара подозревают в вождении под наркотиками (фото, видео)
Буллинг во время съемок: актриса "Гарри Поттера" бросила кино из-за нападок за лишний вес(фото)
Буллинг во время съемок: актриса "Гарри Поттера" бросила кино из-за нападок за лишний вес(фото)

Переполненный людьми бусик врезался в дерево: погибла женщина, еще шесть человек пострадали на Житомирщине(фото)

Переполненный людьми бусик врезался в дерево: погибла женщина, еще шесть человек пострадали на Житомирщине(фото)
16:14 Сегодня Телеграф ГСЧС

В Житомирской области, ночью 4 июля, произошло ДТП, в котором погиб один человек и ещё шесть получили травмы различной степени тяжести.

Об этом в воскресенье сообщает областное управление Госслужбы с чрезвычайных ситуаций. 

Авария произошла в 02:36 ночи возле села Белая Криница на территории  Городоцкой объединённой общины. По пока неустановленной причине водитель съехал с дорожного полотна и врезался в дерево.

Вследствие столкновения один человек  - пассажирка автомобиля, - погибла, ещё пять пассажиров и водитель - получили травмы.

В результате столкновения деформировалась дверь автомобиля, которая прижала водителя. Освободили пострадавшего прибывшие на место ЧП спасатели.

Также работники ГСЧС достали из поврежденного автомобиля тело погибшей женщины.

Всех шестерых пострадавших госпитализировали.

Как сообщалось, в Одессе водитель BMW пытался обогнать бензовоз и устроил лобовое столкновение.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий
Иванка Гамчук
Автор: Иванка Гамчук
Просмотры: 230

Все по теме:

ДТП, Авария, Житомирская область, Погибшие, ГСЧС.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Массовая драка произошла на Почтовой площади в Киеве (видео)
02 Андрей Шевченко прокомментировал разгромное поражение от англичан
03 Россияне устроили "маневры" в Черном море во время военных учений Sea Breeze
04 Усталость, жар, боль и смерть: 13-летний мальчик умер после второй дозы вакцины Pfizer
05 Украина - Англия: Кейн довел счет до разгромного (видео)
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Последние действия и заявления Москвы призваны отвлечь россиян от внутренних проблем, считает политолог
Последние действия и заявления Москвы призваны отвлечь россиян от внутренних проблем, считает политолог
Турция строит корвет для МВС Украины: подробности
Турция строит корвет для МВС Украины: подробности
Прогноз погоды на неделю: в Украину идет антициклон
Прогноз погоды на неделю: в Украину идет антициклон
Ставшая мамой Диана Пожарская впервые показала &quot;беременное&quot; фото: &quot;Лучшее приключение в жизни&quot;
Ставшая мамой Диана Пожарская впервые показала "беременное" фото: "Лучшее приключение в жизни"
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2021, Телеграф.

Карта сайта Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь