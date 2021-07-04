Лихач на BMW чуть не влетел в бензовоз и устроил лобовое столкновение на встречке в Одессе (видео)

В Одессе в ночь на 4 июля возле супермаркета "Фоззи" на улице Балковской BMW пытался обогнать бензовоз и устроил лобовое ДТП.

Как сообщает Телеграм-канал одесского паблика "Одесса как она есть", авария произошла в 23:25, водитель BMW на польских номерах двигался на большой скорости в направлении автовокзала.

Понимая, что не справляется со скоростью и догоняет бензовоз, водитель начал уходить от столкновения влево, перелетев через разделительный бордюр, вылетел на встречную полосу и "лоб в лоб" столкнулся с едущим навстречу Nissan. В результате столкновения Nissan отбросило в сторону.

В ДТП никто не пострадал, на место прибыла полиция.

Напомним, как писал "Телеграф", 2 июля возле Львова произошло страшное ДТП с участием 11-летнего мальчика.

А 1 июля под Одессой на трассе "Одесса-Рени" автомобиль сбил трех пешеходов – женщина с ребенком погибли, еще одна пострадавшая доставлена в больницу.