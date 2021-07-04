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Лихач на BMW чуть не влетел в бензовоз и устроил лобовое столкновение на встречке в Одессе (видео)

Лихач на BMW чуть не влетел в бензовоз и устроил лобовое столкновение на встречке в Одессе (видео)
07:22 Сегодня Телеграф

В Одессе в ночь на 4 июля возле супермаркета "Фоззи" на улице Балковской BMW пытался обогнать бензовоз и устроил лобовое ДТП.

Как сообщает Телеграм-канал одесского паблика "Одесса как она есть", авария произошла в 23:25, водитель BMW на польских номерах двигался на большой скорости в направлении автовокзала. 

Понимая, что не справляется со скоростью и догоняет бензовоз, водитель начал уходить от столкновения влево, перелетев через разделительный бордюр, вылетел на встречную полосу и "лоб в лоб" столкнулся с едущим навстречу Nissan. В результате столкновения Nissan отбросило в сторону.

В ДТП никто не пострадал, на место прибыла полиция. 

Напомним, как писал "Телеграф", 2 июля возле Львова произошло страшное  ДТП с участием 11-летнего мальчика

А 1 июля под Одессой на трассе "Одесса-Рени" автомобиль сбил трех пешеходов – женщина с ребенком погибли,  еще одна пострадавшая доставлена в больницу.

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Татьяна Гулевата
Автор: Татьяна Гулевата Бильд-редактор, веб-дизайнер
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Одесса, ДТП, Авария, Бензовоз.
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