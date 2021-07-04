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ДТП с "перевертышем" в центре Киева: водитель был в 7 раз пьянее нормы (фото)

ДТП с "перевертышем" в центре Киева: водитель был в 7 раз пьянее нормы (фото)
Обновлено 16:52 Сегодня Телеграф Патрульная полиция Киева

В Киеве в воскресенье, 4 июля, на улице Мечникова пьяный водитель Mercedes снес забор и перевернул автомобиль. 

Об этом сообщает пресс-служба Патрульной полиции Киева. 

21-летний водитель сел за руль очень пьяным. Как отмечают в полиции, результат проверки на содержание алкоголя в организме показал 1,41 промилле, что в 7 раз больше разрешенного уровня. 

К тому же в автомобиле он ехал не сам,  а ещё с двумя пассажирами. Все остались живы. В результате аварии Mercedes сильно поврежден, а также был сильно поврежден забор. 

Алкоголя в 7 раз больше нормы. В Киеве пьяный парень на Mercedes устроил ДТП "с переворотом"

Патрульные сложили на водителя протоколы за ст.130 (Вождение транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения), за ст.124 (Нарушение ПДД, что привело к ДТП) КУпАП.

Нарушителю полагается штраф.

"Телеграф" уже сообщал об аварии в Житомирской области, в которой пострадало шесть человек и один погиб

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Иванка Гамчук
Автор: Иванка Гамчук
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Киев, ДТП, Mercedec, Пьяный, Переворот.
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