ДТП с "перевертышем" в центре Киева: водитель был в 7 раз пьянее нормы (фото)

В Киеве в воскресенье, 4 июля, на улице Мечникова пьяный водитель Mercedes снес забор и перевернул автомобиль.

Об этом сообщает пресс-служба Патрульной полиции Киева.

21-летний водитель сел за руль очень пьяным. Как отмечают в полиции, результат проверки на содержание алкоголя в организме показал 1,41 промилле, что в 7 раз больше разрешенного уровня.

К тому же в автомобиле он ехал не сам, а ещё с двумя пассажирами. Все остались живы. В результате аварии Mercedes сильно поврежден, а также был сильно поврежден забор.

Патрульные сложили на водителя протоколы за ст.130 (Вождение транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения), за ст.124 (Нарушение ПДД, что привело к ДТП) КУпАП.

Нарушителю полагается штраф.

"Телеграф" уже сообщал об аварии в Житомирской области, в которой пострадало шесть человек и один погиб