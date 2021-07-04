В Днепре на оживленной улице воровки украли у девушки кошелек и распылили ей в лицо перцовый баллончик (видео)

В Днепре в субботу, 3 июля, днем две женщины, предположительно, ромской национальности, прямо на оживленной улице украли в девушки кошелёк, а когда она попыталась их догнать - распылили в лицо перцовый баллончик.

Об этом в воскресенье сообщает местное интернет-издание "Днепровская Панорама".

Согласно информации, преступление произошло на Старомостовой площади (Островского) в районе магазина "Конфискат".

Преступницы выхватили в девушки её кошелёк, а когда она пыталась догнать воровок, одна из них брызнула в лицо из перцового баллончика.

В сети появилось видео, как девушка с мужчиной пытаются догнать злоумышленниц. Мужчина попытался схватить одну из них, но у него не получилось. Девушка же пыталась отобрать свой кошелёк, но грабительница брызнула ей в лицо перцовым баллончиком.

Судя по видеозаписи, брызги из баллончика также попали в глаза пытавшемуся помочь мужчине.

В результате пострадавшей пришлось смириться с потерей, а воровки сбежали в направлении площади.

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