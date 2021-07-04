Стало известно имя героя-медика, погибшего в воскресенье на Донбассе от обстрела боевиков (фото)

Из-за обстрелов российских оккупационных войск на Донбассе в воскресенье, 4 июля, погиб начальник медицинского пункта механизированного батальона 93 бригады Холодный Яр капитан Юрий Васильевич Письменный, известный по позывному "Феофан".

Об этом сообщает в воскресенье вечером пресс-служба 93 бригады на своей странице в соцсети Facebook.

"Это произошло среди бела дня. Оккупанты открыли огонь, и обломки от враждебного снаряда ранили медика. Травмы оказались несовместимы с жизнью. Мы выражаем искренние соболезнования родным, близким, друзьям, коллегам и собратьям и разделяем с ними боль от потери Юрия", - говорится в сообщении.

Юрий Письменный родился 4 марта 1962 года. Жил в Днепре, имел высшее медицинское образование - в 1987 году окончил Днепропетровский медицинский институт.

В 2016 году ушел на войну медиком-волонтером - служил в Первом добровольческом мобильном госпитале им. Пирогова.

В конце 2018 года призывался в ряды Вооруженных сил Украины. Возглавил медицинский пункт батальона. Буквально неделю назад получил очередное воинское звание "капитан".

"Он запомнился профессионализмом, добродушием, готовностью всегда идти вперед, никогда не отступать. Он спас жизнь десяткам бойцов. Все, кто с 18-го года был ранен в батальоне, проходили через его руки", - цитирует пресс-служба начальника медицинской службы бригады Анатолия Чуйкина.

"Когда я призвалася, и меня отвезли к "Феофану", первые его слова ко мне были такие: "Мы всех спасти не сможем. У медика должна быть крепкий характер, чтобы с этим смириться", - говорит боевой медик Валерия, которая служила под руководством Юрия. - Он всегда поддерживал, помогал, учил, требовал осторожности в работе, особенно на эвакуацию. Все медики, работающие в окопах, знали, что у них есть надежный тыл в качестве начмеда. Что он сделает все возможное. К тому же "Феофан" всегда сам выезжал к раненым. Он беспокоился за них и тогда, когда раненные попадали в госпиталь: прозванивал, пытался решить проблемные вопросы. Его все называли отцом. Я его даже начальником не могу назвать - отец и все: и поддержит, и пожурит, и научит. Ему можно было позвонить в любое время по любому вопросу. К нему любой солдат мог подойти, он всем помогал. Батальон осиротел. Мы все шокированы".

У Юрия Письменного осталась жена Татьяна, а также взрослый сын Георгий.

Как сообщалось, информация о гибели военнослужащего ВСУ на Донбассе в результате вражеского обстрела была обнародована в вечерней сводке ООС 4 июля.