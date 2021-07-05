На Одесчине жестоко избили 80-летнюю мать бывшего замглавы НБУ

В воскресенье, 4 июля, в Затоке (Одесская область) неизвестный напал, жестоко избил и ограбил 80-летнюю мать экс-замглавы НБУ и замдиректора МВФ от Украины Владислава Рашкована.

Об этом случае он сам написал в Facebook.

"Вчера днем (4 июля, - Авт.) неизвестный сильно избил на даче в Бугазе мою 80-летнюю мать", - написал он.

По словам Рашкована, сначала грабитель ударил лопатой по голове женщину со спины. Потом, когда она упала, бил ее лопатой уже на земле, потом ногами по лицу.

"Потом сорвал золотую цепочку с шеи и убежал", - добавил он.

Рашкован уверен, что его мать спасло чудо и соседи, которые вызвали скорую и полицию.

"Полиция сработала отлично - преступника поймали. Маму осмотрели в больнице, сделали все тесты. Она приходит в себя", - резюмировал бывший замглавы НБУ.

Как сообщал "Телеграф", ранее в Киеве полицейские задержали 19-летнюю девушку из Закарпатья, которая ограбила помощника атташе посольства США в Украине.

Также в Киеве четверо злоумышленников ограбили квартиру иностранного дипломата. Им оказалась 33-летняя жительница Марокко.